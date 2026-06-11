3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
3D Systems-Investition im Blick 11.06.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in 3D Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde die 3D Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen 3D Systems-Anteile letztlich bei 12,45 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 803,213 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 321,29 USD, da sich der Wert einer 3D Systems-Aktie am 10.06.2026 auf 2,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 76,79 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete 3D Systems eine Marktkapitalisierung von 481,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 3D Systems Corp.

mehr Nachrichten