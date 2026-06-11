NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde die 3D Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen 3D Systems-Anteile letztlich bei 12,45 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 803,213 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 321,29 USD, da sich der Wert einer 3D Systems-Aktie am 10.06.2026 auf 2,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 76,79 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete 3D Systems eine Marktkapitalisierung von 481,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at