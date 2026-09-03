3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Lukrative 3D Systems-Anlage?
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der 3D Systems-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren 3D Systems-Anteile 14,92 USD wert. Bei einem 3D Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 670,241 3D Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 3,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 265,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 77,35 Prozent.
Zuletzt ergab sich für 3D Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 547,47 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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