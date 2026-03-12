3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

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Lukrative 3D Systems-Anlage? 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren 3D Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der 3D Systems-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren 3D Systems-Anteile an diesem Tag 31,14 USD wert. Bei einem 3D Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,113 3D Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 2,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 92,07 Prozent.

Zuletzt ergab sich für 3D Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 317,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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