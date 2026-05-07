3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|3D Systems-Performance im Blick
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3D Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der 3D Systems-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,206 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der 3D Systems-Aktie auf 2,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,12 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 86,88 Prozent.
Jüngst verzeichnete 3D Systems eine Marktkapitalisierung von 380,50 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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