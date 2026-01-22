NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen 3D Systems-Einstiegs gewesen.

Am 22.01.2016 wurden 3D Systems-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,42 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das 3D Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,477 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der 3D Systems-Aktie auf 2,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35,31 USD wert. Damit wäre die Investition um 64,69 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von 3D Systems belief sich zuletzt auf 305,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

