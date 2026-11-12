NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in 3D Systems eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit 3D Systems-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das 3D Systems-Papier bei 4,19 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das 3D Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,866 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43,20 USD, da sich der Wert eines 3D Systems-Papiers am 11.11.2026 auf 1,81 USD belief. Damit wäre die Investition um 56,80 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete 3D Systems eine Marktkapitalisierung von 304,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at