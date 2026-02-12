NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 3D Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.02.2021 wurden 3D Systems-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 47,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,089 3D Systems-Papiere. Die gehaltenen 3D Systems-Aktien wären am 11.02.2026 4,55 USD wert, da der Schlussstand 2,18 USD betrug. Mit einer Performance von -95,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von 3D Systems belief sich zuletzt auf 288,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

