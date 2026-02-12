3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Lohnende 3D Systems-Investition?
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren eingebracht
Am 12.02.2021 wurden 3D Systems-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 47,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,089 3D Systems-Papiere. Die gehaltenen 3D Systems-Aktien wären am 11.02.2026 4,55 USD wert, da der Schlussstand 2,18 USD betrug. Mit einer Performance von -95,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von 3D Systems belief sich zuletzt auf 288,74 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3D Systems Corp.
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier 3D Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3D Systems-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3D Systems von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.01.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.at)