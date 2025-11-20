3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Langfristige Investition
|
20.11.2025 16:04:23
NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 3D Systems von vor 5 Jahren bedeutet
Am 20.11.2020 wurde die 3D Systems-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das 3D Systems-Papier an diesem Tag bei 7,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 134,771 Anteile im Depot. Die gehaltenen 3D Systems-Anteile wären am 19.11.2025 266,85 USD wert, da der Schlussstand 1,98 USD betrug. Damit wäre die Investition um 73,32 Prozent gesunken.
Der 3D Systems-Wert an der Börse wurde auf 268,12 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
