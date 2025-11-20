NASDAQ Composite Index-Titel 3D Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 3D Systems von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die 3D Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Am 20.11.2020 wurde die 3D Systems-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das 3D Systems-Papier an diesem Tag bei 7,42 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die 3D Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 134,771 Anteile im Depot. Die gehaltenen 3D Systems-Anteile wären am 19.11.2025 266,85 USD wert, da der Schlussstand 1,98 USD betrug. Damit wäre die Investition um 73,32 Prozent gesunken.

Der 3D Systems-Wert an der Börse wurde auf 268,12 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at