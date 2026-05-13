NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: AAON passt Dividende nach unten an

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel AAON am 12.05.2026 eine Dividende in Höhe von 0,40 USD beschlossen. Das entspricht einer Verringerung der AAON-Dividende um 4,76 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Somit vergütet AAON die Aktionäre insgesamt mit 32,60 Mio. USD. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 25,00 Prozent zugenommen.

Aktie mit Dividendenrendite

Der AAON-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 133,66 USD in den Feierabend. Die AAON-Dividendenrendite für 2025 beträgt 0,52 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,36 Prozent betrug.

AAON-Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der AAON-Kurs via NASDAQ 26,15 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 26,64 Prozent besser entwickelt als der AAON-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel AAON

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,30 Prozent sinken.

Grunddaten von Dividenden-Aktie AAON

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens AAON steht aktuell bei 11,597 Mrd. USD. Das KGV von AAON beträgt aktuell 58,90. Der Umsatz von AAON betrug in 2025 1,442 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 1,29 USD.

Redaktion finanzen.at