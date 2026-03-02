NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die AAON-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, hätte er nun 593,824 Anteile im Depot. Die gehaltenen AAON-Anteile wären am 27.02.2026 60 095,01 USD wert, da der Schlussstand 101,20 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 60 095,01 USD, was einer positiven Performance von 500,95 Prozent entspricht.

Insgesamt war AAON zuletzt 8,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at