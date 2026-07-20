AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Langfristige Anlage
|
20.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem AAON-Papier statt. Diesen Tag beendeten die AAON-Anteile bei 18,14 USD. Bei einem AAON-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,127 AAON-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 142,23 USD, da sich der Wert eines AAON-Anteils am 17.07.2026 auf 111,42 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +514,22 Prozent.
Der Börsenwert von AAON belief sich jüngst auf 9,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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