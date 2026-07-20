NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AAON-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem AAON-Papier statt. Diesen Tag beendeten die AAON-Anteile bei 18,14 USD. Bei einem AAON-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,127 AAON-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 142,23 USD, da sich der Wert eines AAON-Anteils am 17.07.2026 auf 111,42 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +514,22 Prozent.

Der Börsenwert von AAON belief sich jüngst auf 9,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at