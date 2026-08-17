AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Langfristige Performance
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
AAON-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AAON-Aktie bei 18,15 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das AAON-Papier investiert hätte, befänden sich nun 550,863 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 87,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48 365,78 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +383,66 Prozent.
Am Markt war AAON jüngst 7,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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