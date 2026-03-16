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AAON Aktie

AAON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

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Performance im Blick 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 16.03.2023 wurde das AAON-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,18 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16,345 AAON-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.03.2026 1 371,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,90 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37,14 Prozent.

Alle AAON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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