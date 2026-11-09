NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AAON-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AAON-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,87 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die AAON-Aktie investierten, hätten nun 503,356 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 57,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 786,91 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 187,87 Prozent.

Der Börsenwert von AAON belief sich jüngst auf 4,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at