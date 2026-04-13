NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 13.04.2023 wurden AAON-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AAON-Papier an diesem Tag bei 64,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 154,448 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AAON-Aktie auf 93,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 389,93 USD wert. Damit wäre die Investition 43,90 Prozent mehr wert.

Der AAON-Wert an der Börse wurde auf 7,60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at