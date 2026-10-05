NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das AAON-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 45,25 USD. Bei einem AAON-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,210 AAON-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 83,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,04 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 84,04 Prozent.

Zuletzt verbuchte AAON einen Börsenwert von 6,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at