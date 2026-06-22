AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Performance im Blick
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AAON-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AAON-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das AAON-Papier bei 17,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,734 AAON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AAON-Aktie auf 136,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 783,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 683,94 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von AAON belief sich zuletzt auf 11,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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