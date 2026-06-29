AAON Aktie

AAON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

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Langfristige Performance 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden AAON-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AAON-Anteile 73,59 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 13,589 AAON-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 722,79 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 26.06.2026 auf 126,78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 72,28 Prozent angewachsen.

AAON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,38 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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