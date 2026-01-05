NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AAON von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AAON-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AAON-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die AAON-Aktie bei 14,73 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,787 AAON-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (79,19 USD), wäre das Investment nun 537,49 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +437,49 Prozent.

AAON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,47 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at