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AAON Aktie

AAON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

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AAON-Investmentbeispiel 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AAON von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen AAON-Investment verdienen können.

AAON-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AAON-Papier an diesem Tag bei 63,86 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die AAON-Aktie investiert hat, hat nun 1,566 Anteile im Depot. Die gehaltenen AAON-Anteile wären am 08.05.2026 218,70 USD wert, da der Schlussstand 139,66 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 118,70 Prozent gesteigert.

AAON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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