NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AAON-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in AAON eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die AAON-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AAON-Aktie bei 52,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,906 AAON-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AAON-Aktien wären am 13.02.2026 192,63 USD wert, da der Schlussstand 101,04 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 92,63 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 8,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at