AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Lohnender AAON-Einstieg?
|
01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AAON-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AAON-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die AAON-Aktie bei 96,29 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,039 AAON-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 140,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 45,60 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von AAON belief sich zuletzt auf 11,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!