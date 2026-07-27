AAON Aktie

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WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

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Rentable AAON-Anlage? 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AAON von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen AAON-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AAON-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 83,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 119,947 AAON-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 102,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 314,98 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 23,15 Prozent gleich.

Der Börsenwert von AAON belief sich jüngst auf 8,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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