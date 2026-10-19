AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Investmentbeispiel
|
19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Verlust hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AAON-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 97,24 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AAON-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102,838 AAON-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 73,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 582,27 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,18 Prozent verringert.
Insgesamt war AAON zuletzt 6,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AAON Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Verlust hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AAON von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
25.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu AAON Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AAON Inc.
|75,03
|1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.