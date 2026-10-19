NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Verlust hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in AAON-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AAON-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 97,24 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AAON-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102,838 AAON-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 73,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 582,27 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,18 Prozent verringert.

Insgesamt war AAON zuletzt 6,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at