AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|AAON-Performance
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Verlust hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden AAON-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 94,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,063 AAON-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der AAON-Aktie auf 80,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,34 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 14,66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AAON belief sich zuletzt auf 6,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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