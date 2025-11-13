Abbott Laboratories Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Abbott Laboratories-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Abbott Laboratories-Aktie an diesem Tag bei 115,74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,864 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,30 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Anteils am 12.11.2025 auf 128,82 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,30 Prozent erhöht.
Abbott Laboratories wurde am Markt mit 221,05 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
