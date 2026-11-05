Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Profitable Abbott Laboratories-Investition?
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05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Abbott Laboratories-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Abbott Laboratories-Aktie bei 39,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 255,820 Abbott Laboratories-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 29 549,76 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Anteils am 04.11.2026 auf 115,51 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 195,50 Prozent erhöht.
Abbott Laboratories markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 188,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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