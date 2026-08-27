Abbott Laboratories Aktie

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WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

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Rentabler Abbott Laboratories-Einstieg? 27.08.2026 16:03:34

NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Abbott Laboratories eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Abbott Laboratories-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 104,21 USD. Bei einem Abbott Laboratories-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,596 Abbott Laboratories-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 114,10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 094,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,49 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Abbott Laboratories zuletzt 200,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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