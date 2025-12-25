NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren eingefahren

Abbott Laboratories Aktie
Das Abbott Laboratories-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,923 Abbott Laboratories-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115,19 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 24.12.2025 auf 124,81 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 15,19 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte Abbott Laboratories einen Börsenwert von 216,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
