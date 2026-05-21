Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Abbott Laboratories-Anlage
|
21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Abbott Laboratories-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Abbott Laboratories-Papier bei 37,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 265,957 Abbott Laboratories-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers auf 88,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 505,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +135,05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 154,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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