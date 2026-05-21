NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Abbott Laboratories-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Abbott Laboratories-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Abbott Laboratories-Papier bei 37,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 265,957 Abbott Laboratories-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers auf 88,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 505,32 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +135,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 154,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at