NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Abbott Laboratories-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Abbott Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 41,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,438 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 256,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 156,60 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories bezifferte sich zuletzt auf 182,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at