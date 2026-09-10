Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Rentable Abbott Laboratories-Investition?
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Abbott Laboratories-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 41,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,438 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 256,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 156,60 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories bezifferte sich zuletzt auf 182,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Abbott Laboratories
Analysen zu Abbott Laboratories
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Abbott Laboratories
|88,90
|-1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.