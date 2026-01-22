Abbott Laboratories Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Abbott Laboratories-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 112,84 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Abbott Laboratories-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,886 Abbott Laboratories-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.01.2026 106,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,99 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 214,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
