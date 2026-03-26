NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Abbott Laboratories-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Abbott Laboratories-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Abbott Laboratories-Aktie bei 40,75 USD. Bei einem Abbott Laboratories-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,454 Abbott Laboratories-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.03.2026 gerechnet (104,83 USD), wäre das Investment nun 257,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 157,25 Prozent vermehrt.

Alle Abbott Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 182,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at