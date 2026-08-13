NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Abbott Laboratories-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Abbott Laboratories-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Abbott Laboratories-Anteile 45,04 USD wert. Bei einem Abbott Laboratories-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 222,025 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 110,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 624,78 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 146,25 Prozent zugenommen.

Der Abbott Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 190,14 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at