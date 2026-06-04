NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 104,20 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Abbott Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 9,597 Abbott Laboratories-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Abbott Laboratories-Aktie auf 86,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 834,84 USD wert. Damit wäre die Investition um 16,52 Prozent gesunken.

Am Markt war Abbott Laboratories jüngst 151,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at