Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Langfristige Investition
|
14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren verloren
Am 14.05.2021 wurden Abbott Laboratories-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Abbott Laboratories-Aktie an diesem Tag 118,31 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 8,452 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 708,56 USD, da sich der Wert einer Abbott Laboratories-Aktie am 13.05.2026 auf 83,83 USD belief. Damit wäre die Investition um 29,14 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Abbott Laboratories einen Börsenwert von 146,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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