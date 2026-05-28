NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Abbott Laboratories-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Abbott Laboratories-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Abbott Laboratories-Anteile bei 132,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Abbott Laboratories-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,757 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 85,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64,90 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,10 Prozent.

Abbott Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 151,29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at