Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Lukrative Abbott Laboratories-Investition?
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06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte ein Abbott Laboratories-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 122,17 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,185 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 865,27 USD, da sich der Wert eines Abbott Laboratories-Papiers am 05.08.2026 auf 105,71 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,47 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 182,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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