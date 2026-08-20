Abbott Laboratories Aktie

Abbott Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850103 / ISIN: US0028241000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 20.08.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Abbott Laboratories-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Abbott Laboratories-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 132,44 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,755 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 114,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,40 USD wert. Mit einer Performance von -13,60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 194,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Abbott Laboratories

mehr Nachrichten

Analysen zu Abbott Laboratories

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Abbott Laboratories 97,78 -0,06% Abbott Laboratories

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen