Abbott Laboratories Aktie
WKN: 850103 / ISIN: US0028241000
|Frühe Investition
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Abbott Laboratories-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 132,44 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,755 Abbott Laboratories-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 114,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,40 USD wert. Mit einer Performance von -13,60 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Abbott Laboratories betrug jüngst 194,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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