NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Abbott Laboratories-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Abbott Laboratories-Anteilseigner über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Abbott Laboratories am 26.04.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,08 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,33 Prozent. 3,56 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 7,46 Prozent gestiegen.

Veränderung der Dividendenrendite

Zum NYSE-Schluss ging die Abbott Laboratories-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 107,53 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Abbott Laboratories-Wertpapiers 1,89 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,75 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Abbott Laboratories via NYSE um 10,45 Prozent reduziert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -6,35 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Abbott Laboratories

Für das Jahr 2024 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2,12 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 1,97 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten der Abbott Laboratories-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Abbott Laboratories beläuft sich aktuell auf 186,811 Mrd. USD. Das Abbott Laboratories-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 33,77. 2023 setzte Abbott Laboratories 40,109 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 3,28 USD.

Redaktion finanzen.at