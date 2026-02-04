ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|ACADIA Pharmaceuticals-Anlage im Blick
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 04.02.2016 wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 49,285 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie auf 24,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 220,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,03 Prozent vermehrt.
ACADIA Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 4,41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Analysen zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ACADIA Pharmaceuticals Inc.
|19,98
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.