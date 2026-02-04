NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren ACADIA Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.02.2016 wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 49,285 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie auf 24,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 220,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,03 Prozent vermehrt.

ACADIA Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 4,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at