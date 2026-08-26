ACADIA Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

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Performance unter der Lupe 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des ACADIA Pharmaceuticals-Papiers betrug an diesem Tag 25,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,888 ACADIA Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 25.08.2026 118,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,57 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 18,86 Prozent gleich.

ACADIA Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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