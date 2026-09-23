NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.09.2025 wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das ACADIA Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 23,60 USD. Bei einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,373 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 119,07 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Anteils am 22.09.2026 auf 26,41 USD belief. Mit einer Performance von +11,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von ACADIA Pharmaceuticals betrug jüngst 4,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at