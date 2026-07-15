ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|Lukrativer ACADIA Pharmaceuticals-Einstieg?
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das ACADIA Pharmaceuticals-Papier bei 23,16 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 4,318 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 25,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,06 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 10,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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