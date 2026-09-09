ACADIA Pharmaceuticals Aktie

ACADIA Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer ACADIA Pharmaceuticals-Einstieg? 09.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das ACADIA Pharmaceuticals-Papier bei 16,45 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 607,903 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 27,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 765,96 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 67,66 Prozent gleich.

ACADIA Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ACADIA Pharmaceuticals Inc. 23,63 -0,67% ACADIA Pharmaceuticals Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen