ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|Lukrativer ACADIA Pharmaceuticals-Einstieg?
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen
Das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das ACADIA Pharmaceuticals-Papier bei 16,45 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 607,903 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 27,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 765,96 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 67,66 Prozent gleich.
ACADIA Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,83 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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