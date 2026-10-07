NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ACADIA Pharmaceuticals gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 17,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,862 ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,71 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 06.10.2026 auf 19,74 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at