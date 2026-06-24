NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,43 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,182 ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 22,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,91 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 28,09 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at