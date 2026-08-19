ACADIA Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

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Lukrative ACADIA Pharmaceuticals-Investition? 19.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das ACADIA Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,64 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 297,265 ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (30,18 USD), wäre die Investition nun 8 971,46 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,29 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 5,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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