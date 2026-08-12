ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|ACADIA Pharmaceuticals-Investition im Blick
|
12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 55,432 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 1 630,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,41 USD belief. Das entspricht einem Plus von 63,03 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ACADIA Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 5,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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