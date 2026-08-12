ACADIA Pharmaceuticals Aktie

ACADIA Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ACADIA Pharmaceuticals-Investition im Blick 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 55,432 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 1 630,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,41 USD belief. Das entspricht einem Plus von 63,03 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ACADIA Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 5,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu ACADIA Pharmaceuticals Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ACADIA Pharmaceuticals Inc. 24,19 -1,63% ACADIA Pharmaceuticals Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen