NASDAQ Composite Index-Titel ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ACADIA Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das ACADIA Pharmaceuticals-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,928 ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 78,36 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 15.09.2026 auf 26,76 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,64 Prozent verkleinert.

ACADIA Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at